Пассажиры в вагоне, узнавшие Ющенко, принялись фотографироваться с ним

Виктора Ющенко и Ирина Ванникова Facebook.com

Экс-президента Виктора Ющенко заметили в электричке на польской границе.

Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила Ирина Ванникова.

Сообщается, польские таможенники сначала не поверили, что это экс-президент Украины. Ему пришлось показать паспорт. Но потом, бывший глава государства фотографировался с польскими пограничниками.

Пассажиры в вагоне, также узнавшие Ющенко, принялись фотографироваться с ним и спрашивать, как он относится к подобным 7-часовым поездкам в электричке.

Напомним, Ющенко развенчал миф о "величии" Путина и объяснил, почему был оккупирован Крым и Донбасс.