Муж Виктории Бони променял ее на модель — СМИ

Звезда уже давно перестала публиковать в соцсетях совместные снимки со своим гражданским мужем.

Виктория Боня Instagram

Личная жизнь известной телеведущей и бывшей участницы "Дома 2" Виктории Бони всерьез обеспокоила ее поклонников.

Об этом пишет topnews.

Звезда уже давно перестала публиковать в соцсетях совместные снимки со своим гражданским мужем, миллионером Алексом Смерфитом, увеличив при этом число снимков, сделанных в путешествиях и дорогих ресторанах, где она проводит время с подругами.

Алекс Смерфит Instagram

Фанаты Бони тут же заподозрили ее в том, что ее роман со Смерфитом закончился, но красотка просто не хочет выносить ситуацию в своей личной жизни на всеобщее обозрение. При этом подозрения поклонников усилились после того, как возлюбленный россиянки восстановил свой аккаунт в Instagram и обнародовал эту новость.

Тейлор Ховард Instagram

Instagram

По слухам, разлад в отношениях пары спровоцировала модель Тейлор Ховард, на которую миллионер подписался в соцсетях. Выяснилось, что недавно бизнесмен вместе с молодой звездой модных журналов отправились в путешествие по островам Карибского моря. На страницах Смерфита и Ховард появились снимки, сделанные в Сен-Бартеле, хотя Виктория Боня сейчас находится в Москве.

Виктория Боня Instagram

Напомним, Виктория Боня отфотошопила ноги.