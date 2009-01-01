Виктория Бекхэм хочет судиться с экс-солистками группы Spice Girls

Адвокаты Бекхэм уже отправили официальные письма в адрес ее бывших коллег.

Виктория Бекхэм Instagram

42-летняя Виктория Бекхэ отказалась участвовать в гастрольном туре Spice Girls , приуроченном к 20-летию коллектива, а теперь вставляет палки в колеса бывшим коллегам.

Об этом пишет woman.ru.

Как стало известно, Виктория хочет судиться с участницами коллектива.

Поклонники популярной в 90-е годы Spice Girls с нетерпением ждали воссоединения коллектива. В этом году "перчинки" хотели собраться вместе, чтобы отправиться в большой гастрольный тур в честь 20-летия группы. Однако Виктория Бекхэм и Мелани Чизхольм отказались от этой идеи, поэтому оставшимся участницам пришлось сменить название герлз-бэнда на GEM, но от своих популярных песен они не отказались.

Этот факт не на шутку разозлил Викторию Бекхэм. Певица, а ныне успешный дизайнер, хочет запретить Мелани Браун, Джерри Холлиуэлл и Эмме Бантон исполнять композиции, к которым она причастна. Отстаивать свои права звезда намерена через суд. По сообщению MailOnline, адвокаты Бекхэм уже отправили официальные письма в адрес ее бывших коллег. Судя по всему, знаменитость сорвет все планы артисток, ведь она принимала участие в записи едва ли не всех песен.

Напомним, Виктория Бекхэм рассказала об увеличении груди.