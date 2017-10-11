Виктория Бекхэм каждое утро пьет яблочный укус

Ранее Виктория признавалась, что ест пчелиную пыльцу.

Виктория Бекхэм Instagram

Британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм каждое утро натощак пьет яблочный укус.

Об этом пишет Таблоид.

Она поделилась этим лайфхаком в своем Instagram.

"Будьте храбры! Две столовые ложки — первыми, на пустой животик!", — призвала Вики своих подписчиков.

Зачем Бекхэм это делает, она объяснять не стала, но вероятно, дизайнер верит в народный рецепт похудения или, может, в то, что уксус улучшает пищеварение. Ранее Виктория Бекхэм признавалась, что ест пчелиную пыльцу.

Допис, поширений Victoria Beckham (@victoriabeckham) Жов 11, 2017 о 1:00 PDT

Напомним, Дэвид Бекхэм хочет подарит жене Виктории остров на 20-летие свадьбы.