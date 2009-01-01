Виктория Бекхэм рассказала об увеличении груди

Впервые селебрити увеличила грудь после свадьбы с Дэвидом Бекхэмом.

Виктория Бекхэм Instagram

Не так давно в одном из выпусков британского журнала Vogue было опубликовано письмо Виктории Бекхэм под названием "Что мне нужно было тогда знать".

Об этом пишет woman.ru.

В нем звезда рассказала не только о том, как познакомилась с будущим мужем и как зародилась их любовь, но также упомянула о пластике.

"Я долгое время отрицала, что ложилась под нож хирургов, теперь поняла, как это было глупо. Нужно просто любить себя таким, каким тебя создала природа. Мне не стоило делать операцию по увеличению груди", — написала Виктория Бекхэм.

Дэвид и Виктория Бекхэмы Instagram

Напомним, впервые селебрити увеличила грудь после свадьбы с Дэвидом Бекхэмом (в 1999 году). Однако всего через два года ей показалось, что грудь недостаточно большая, и она снова сделала пластическую операцию, став обладательницей четвертого размера. К счастью, дизайнер вскоре поняла, что ее импланты смотрятся ужасно вульгарно, и убрала их, заменив на более скромные.

Instagram

В одном из интервью знаменитость заявила, что относится к пластической хирургии без предубеждения: "Если у женщины есть причины прибегнуть к услугам хирургов, то не стоит себе в этом отказывать. Главное, чтобы ты делала это ради себя, а не из-за моды или чужого мнения, иначе потом у тебя будет масса разочарований".

Напомним, по информации СМИ, Николь Кидман вынула импланты из груди.