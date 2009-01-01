Виктория Дайнеко развелась после двух лет брака

Виктория Дайнеко и Дмитрий Клейман поженились всего спустя полгода после знакомства.

Виктория Дайнеко Instagram

Поклонники уже давно подозревали, что в отношениях 29-летней Виктории Дайнеко и 22-летнего Дмитрия Клеймана все не так гладко.

Об этом пишет woman.ru.

На днях певица подтвердила журналистам, что они с супругом решили пока взять паузу в общении.

Виктория Дайнеко и Дмитрий Клейман поженились всего спустя полгода после знакомства. Вика приняла предложение руки и сердца, которое барабанщик сделал ей в День Святого Валентина. Однако красивой сказке, видимо, пришел конец. Друзья пары поведали журналистам портала Life.ru, что у Виктории и Дмитрия проблемы в браке начались еще во время беременности исполнительницы. Именно тогда они впервые задумались о разводе, но появление на свет дочери ненадолго помирило молодых родителей.

Окончательное решение расстаться Дайнеко и Клейман приняли в начале весны. Виктория подтвердила разрыв: "Сейчас мы живем раздельно. В существующих обстоятельствах мы приняли это решение и прогнозировать, что будешь дальше невозможно".

К слову, Дайнеко удалила совместные фотографии с Клейманом из Инстаграма. В общей сложности Виктория и Дмитрий прожили в браке 2 года.

Напомним, певец Влад Топалов развелся с женой.