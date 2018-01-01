Винник стал главным голосом мультфильма "Заколдованный принц": трейлер

Исполнитель отметил, что эта роль стала для него дебютом.

Голосом Олега Винника заговорил принц из мультфильма Фото: пресс-служба Олега Винника

Известный украинский певец Олег Винник предстанет перед публикой в новой ипостаси – его голосом с экранов заговорит главный герой мультипликационного фильма "Заколдованный принц".

Трейлер мультфильма, который выйдет в прокат 24 мая, опубликован на канале "Вольга Україна" в YouTube.

"Это мой первый опыт дубляжа мультфильмов, и я очень волновался перед началом. Но работа настолько захватила меня, что работал я с огромным удовольствием. Это прекрасно - чувствовать себя в роли Принца", - прокомментировал певец.

Согласно сюжета, принц, от которого в восторге вся женская половина королевства, заколдован. Он должен найти свою истинную любовь пока ему не исполнился 21 год – это позволит снять чары. На непростом пути герою придется преодолеть множество испытаний и преград, спасти королевство и, наконец, найти свою любовь.

Напомним, украинская музыкальная группа SOLONA презентовала первый в своей истории клип, снятый на песню "Волчица", который посвятила Олегу Виннику.