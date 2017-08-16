Вирастюк прокомментировал видео с 14-летним сыном за рулем

У парня есть уже годовой стаж, несмотря на юный возраст.

Василий Вирастюк Instagram

Богатырь Василий Вирастюк показал видеофрагмент с 14-летним сыном Адамом за рулем.

Видео он опубликовал у себя на странице в Instagram.

При этом, в подписи к публикации звезда объяснил, что у парня есть уже годовой стаж, несмотря на юный возраст.

"Это было на окраине села, где нет людей. Ребенок была пристегнут ремнем безопасности. Покажите мне папу, который не учил сына ездить. Я впервые сел за руль в 13 лет", — объяснил ТСН спортсмен, добавив, что скорость была 20-30 километров в час.

На вопрос о езде при отсутствии водительского удостоверения жена Василия, Инна Вирастюк, заверила: он учится.

"Чего не нормально, если ребенка учить, если правильно подходить к этому. Когда ребенок уже высокий, все понимает, чего бы нет? Если ребенок учится ездить, он учится, что тут такого? Мы сейчас отдыхаем", — прокомментировала женщина для ТСН.

Допис, поширений Василь Вірастюк (@vasylvirastyuk) Сер 16, 2017 о 6:46 PDT

К слову, в полиции ТСН сообщили: в случае остановки машины Василия патрульными, когда его сын вел ее бы, Вирастюку грозил бы штраф в 510 гривен. Основанием тому является статья 126, часть вторая кодекса Украины об административных правонарушениях. Впрочем, видеофиксация факта управления автомобилем несовершеннолетним основанием для взыскания не является.

Напомним, известный спортсмен Василий Вирастюк запретил детям играть в Pokemon Go.