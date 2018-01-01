Виталий Козловский рассказал, какую девушку может полюбить

Можно полюбить совершенную противоположность тем параметрам, которые себе нафантазируешь, отметил певец.

Не нужно ограничивать себя, задавая "технические и визуальные параметры" будущей возлюбленной, считает Виталий Козловский instagram.com/vkozlovskiy

Украинский певец Виталий Козловский заявил, что может полюбить самодостаточную девушку, которая уважает и любит себя, ухаживает за собой, практически не жалуется, а также полюбит его.

Какой бред — ограничивать себя, задавая "технические и визуальные параметры" будущей возлюбленной, рассказал артист во время чата на "Главреде".

"Ведь на самом деле ты можешь полюбить совершенную противоположность тем параметрам, которые себе нафантазируешь. Поэтому я не устанавливаю рамок", — отметил собеседник.

По словам исполнителя, девушка, которую он способен полюбить, "должна быть с мудрыми красивыми глазами, красивыми ухоженными руками и с хорошо пахнущими волосами".

Ранее Виталий Козловский встречался с моделью Раминой Эсхакзай, они собирались пожениться. В сентябре 2017 года манекенщица написала, что решила расстаться с певцом из-за неготовности к браку.