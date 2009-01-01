Виталий Козловский рассказал о планах на день Валентина

Он будет признаваться в любви со сцены своим поклонникам.

В этом году на день Валентина у Виталия Козловского запланирован концерт, поэтому он не сможет провести этот день со своей возлюбленной — Раминой Эсхакзай.

Об этом пишет ТСН.

Он будет признаваться в любви со сцены своим поклонникам, а с любимой отметит этот праздник в другой день.

"Когда любишь по-настоящему, каждый день как день святого Валентина. И у меня, и у нее довольно напряженный график, поэтому свободный день, который мы можем посвятить друг другу, — это уже праздник, независимо от того, на какую дату приходится", — говорит Виталий.

Издание спросило у певца, что же лучше всего подарить своей девушке на День влюбленных. "Наилучший подарок на день Валентина — это искреннее признание в любви и возможность провести время вдвоем.

И в дополнение к нему — то, что будет приятным твоей второй половинке. Как по мне, хороший подарок — это украшение, ее любимые духи или романтическое путешествие на двоих. Я люблю удивлять, люблю делать сюрпризы и видеть, как глаза любимого человека светятся от счастья!" — рассказал Козловский.

Напомним, невеста Виталия Козловского засветила свадебное платье.