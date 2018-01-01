Виталий Козловский взволновал фанаток новым фото с раскрепощенной позой

Артист поделился романтическим стихотворением.
Артист опубликовал на своей странице в Instagram фото, на котором он разлегся на софе, приняв раскрепощенную позу. Под снимком исполнитель написал строки из стиха поэтессы Ирины Самариной.
"Я тебе подарю бесконечность
Самых светлых и искренних чувств
Дольше этой любви только вечность…
Каждый минус исправим на плюс.
Отдавая, любовь не убудет,
А умножится в тысячу раз!
Против нас могут быть только люди…
Ну и что? Если небо за нас…"
Подписчицы с восторгом отреагировали на романтический пост певца,
"Очень трогательно", " Обожаю этот стих. Очень красивые строки...", "Какой взгляд искренний и настоящий...", "Слова задели душу", "Это вы кому пишете такие слова? Вы встретили свою любовь?", - восторгались фанатки.
Ранее Виталий Козловский написал стих-объяснение скандальному выступлению в Москве.
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