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Виталий Козловский взволновал фанаток новым фото с раскрепощенной позой

Сегодня, 14:00

Артист поделился романтическим стихотворением.

Козловский
Артист поделился романтическим стихотворением instagram.com/vkozlovskiy
Певец, заслуженный артист Украины Виталий Козловский взволновал подписчиц новым фото, из-за которого они подумали, что певец снова влюблен.

Артист опубликовал на своей странице в Instagram фото, на котором он разлегся на софе, приняв раскрепощенную позу. Под снимком исполнитель написал строки из стиха поэтессы Ирины Самариной.

"Я тебе подарю бесконечность 
Самых светлых и искренних чувств 
Дольше этой любви только вечность… 
Каждый минус исправим на плюс. 
Отдавая, любовь не убудет, 
А умножится в тысячу раз! 
Против нас могут быть только люди… 
Ну и что? Если небо за нас…" 

Подписчицы с восторгом отреагировали на романтический пост певца,

"Очень трогательно", " Обожаю этот стих. Очень красивые строки...", "Какой взгляд искренний и настоящий...", "Слова задели душу", "Это вы кому пишете такие слова? Вы встретили свою любовь?", - восторгались фанатки.

Виталий Козловский
Артист поделился раскрепощенным фото instagram.com/vkozlovskiy

Ранее Виталий Козловский написал стих-объяснение скандальному выступлению в Москве.

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Виталий Козловский, певец, фото
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