"Вкусная": Алина Гросу похвасталась аппетитной попой в купальнике

Певица позировала в черном пляжном наряде.

Алина Гросу рассуждала о бодипозитиве instagram.com/alina_grosu

На своей странице в Instagram певица выложила фото, на котором позирует в черном купальнике, ставя акцент на попу. Артистка на писала пост о бодипозитиве, и о том, насколько пагубно диеты влияют на здоровье.

"Пост с названием :"Мама, зачем ты меня с такой попой родила?". Девочки, есть ли у вас комплексы? Как боретесь с ними? И как относитесь к бодипозитиву?))) P.s. Я лично отношусь нейтрально. Всегда нужно в первую очередь быть собой, но в то же время и следить за собой. Лень в человеке я никогда не поддержу...Но и чрезмерную гонку, в наше время, за дистрофией тоже не понимаю. Если можешь изменить себя с помощью правильного питания и спорта - действуй. Но никогда не теряй головы - ПП это хорошо, а диеты, в основном, гробят здоровье... (говорю вам из собственного богатого опыта)", - написала Гросу.

Подписчики отметили, что Алине нечего переживать – ее попа выглядит отлично.

"Шикарная попа, если честно", "Классная попа же", "Вкусная", "Сексуальная", "Шикарная, других слов нету", - хвалили подписчики.

Певица показала фигуру в купальнике instagram.com/alina_grosu

Ранее Алина Гросу поразила откровенным фото в бикини.

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