Влад Яма рассказал о воспитании сына и первом знакомстве с Натальей Могилевской

Интересно, что судья "Танців з зірками" поделился, на кого похож сын.

В минувшее воскресенье в 21.00 на телеканале "1+1" состоялась успешная премьера обновленных "Танців з зірками".

Судья "Танців з зірками" Влад Яма украсил обложку журнала "Арт-Мозаика", в котором вспомнил свое знакомство с популярной певицей и своей партнершей в первом сезоне проекта Натальей Могилевской.

"Очень хорошо помню нашу первую встречу. Мы танцевали медленный вальс. Я сразу настроил наши с Наташей тренировки на рабочий ритм. Так вышло, что в нашей паре я взял на себя роль танцевального шефа, и считаю, что это сработало. Это было интуитивное решение, даже было немного страшно, ведь рядом стояла звезда с телеэкранов", — сказал танцовщик.

Также Влад рассказал, как воспитывает маленького сына Леона: "Я стараюсь не баловать ребенка, но в то же время не могу взять его на руки, чтобы при этом не поцеловать. Не знаю, возможно, это слишком нежно в отношении мальчика, но ничего с собой поделать не могу. Наша самая главная идея с женой — чтобы требования мамы и папы были всегда одинаковыми. Даже в случаях, когда мы хотим высказать друг другу замечания, делаем это не при сыне: он должен понимать, что правила едины".

Интересно, что судья "Танців з зірками" поделился, на кого похож сын. "Внешне Леон очень похож на моего папу, но, чем взрослее он становится, тем больше мы замечаем его схожесть со мной, Лилей и моим братом. От нас с Лилей Леон взял любовь к музыке, потому что сын не может ее спокойно слушать и сразу начинает танцевать. А это мы оба любим. Несмотря на то, что Лиля не занималась профессионально танцами, она хорошо двигается. От брата — любовь к книгам", — рассказал Влад Яма.

Напомним, Влад Яма отпраздновал свое 35-летие в кругу ближайших родственников и друзей.