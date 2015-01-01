Влад Яма снялся с женой в соблазнительной фотосессии

В случае Влада Ямы и Лилианы любовь — это обниматься каждые 5 минут.

Влад Яма и Лилиана Instagram

Об этом танцор сообщил у себя на странице в Instagram.

"Наше "Love is..." Для журнала XXL...", — подписал снимок Яма.

В рамках романтического спецпроекта "Love is…" знаменитые пары делятся на страницах журнала своим пониманием любви. В случае Влада Ямы и Лилианы любовь — это "обниматься каждые 5 минут, скучать, не успев попрощаться, а еще, когда еда вкуснее, если ее есть вместе".

Instagram

Напомним, Анатолий Анатолич вместе с женой приняли участие в пикантной фотосессии.