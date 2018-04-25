Владимир Пресняков экстренно госпитализирован с инфарктом

Близкие сообщают, что состояние музыканта удалось стабилизировать.

У Преснякова-старшего случился инфаркт Фото: Instagram/Владимир Пресняков-старший

Российский певец и композитор Владимир Пресняков-старший попал в больницу в связи с инфарктом.

Близкие люди из окружения музыканта сообщили РЕН ТВ, что медики подтвердили причину госпитализации – певец действительно перенес обширный инфаркт.

"С ним уже все нормально", — рассказал собеседник.

Отмечается, что Пресняков-старший в данный момент находится в кардиологическом отделении одной из московских больниц, сотрудникам которой удалось стабилизировать состояние музыканта.

Напомним, ранее бывший президент США Джордж Буш-старший был госпитализирован в связи с заражением инфекцией, которая попала в кровь. Экс-президент попал в больницу спустя сутки после похорон своей супруги Барбары.

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