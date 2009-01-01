Владимир Ткаченко подарил Алене Мозговой музыкальный подарок

Клип снимали в Египте, во время отдыха пары на курорте Марса Алам.

В четверг, 9 февраля, в день рождения известного продюсера Алены Мозговой , на музыкальном канале М1 состоялась премьера клипа Владимира Ткаченко на песню "Амели".

Такой подарок Алене от мужа и популярного музканала пришелся как нельзя кстати в этот праздничный вечер.

Ведь композицию "Амели" Владимир посвятил их с Аленой дочери Соломии. Она же сыграла в этом видео свою первую главную роль.

Клип снимали в Египте, во время отдыха пары на курорте Марса Алам. Для семьи Мозговой-Ткаченко эта поездка стала настоящей феерией впечатлений.

Владимир Ткаченко с дочкой Соломией Facebook.com

"Никогда не думал, что Египет может быть таким! Мы все в восторге от Марса. Счастлив, что удалось снять видеоклип именно на эту песню, она очень для меня особая, потому что написана в любви и посвящена плода этой любви", — сказала Ткаченко.

Напомним, Ирина Билык снялась в клипе с бывшим возлюбленным Димой Коляденко.