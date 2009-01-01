Владимир Зеленский показал своих родителей

Родители украинского артиста живут в Кривом Роге

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Шоумен Владимир Зеленский рассказал, какие у него с родителями отношения и из-за чего в семье юмориста бывают конфликты.

Об этом пишет ТСН.

Родители украинского артиста Владимира Зеленского живут в Кривом Роге, где родился актер. Папе, профессору Александру Семеновичу, 70 лет, а маме, Риме Владимировне — 67.

Отец Зеленского Александр Семенович tsn.ua

"Пусть это слишком, что я на эту тему говорю, но пока они живы – мы дети. Потому что, пока они живы, мы не чувствуем, что на нас какой-то отдельный груз ответственности, мы понимаем, что всегда прикрыта спина этими людьми", — сказал Зеленский.

Мать артиста Рима Владимировна tsn.ua

Владимир родителей уважает, однако, как и все дети, слушается не всегда.

"Я не прошу советов и я знаю, что это обидно для них. Наверное, в таких ситуациях я не прав. Но знаете, мы же сначала делаем, а потом думаем", — признался актер.

Все конфликты с родителями звезда "Квартала 95", как послушный сын, улаживает первым.

"Потому что я себя грызу в такие моменты и чувствую, что надо все как-то вырулить, хотя это в интересах двух сторон. Ты должен заботиться о родителях, больше того, что должен — ты хочешь. А они порой тебе не дают этого делать, они еще находятся в первой форме", — добавил Зеленский.

Родители шоумена не только на отпор отказываются от помощи сына, а всеми возможными способами хотят сами помочь Владимиру. И теплые носки, и закрутки — все это частенько приезжает к Зеленскому передачкой из Кривого Рога от мамы.

"Я понимаю, что в принципе этого не надо, но с другой стороны — это от души делалось, особенно, когда мама: "Это настоящие". Мы тут все едим пластмассу, а вот эти настоящие", — говорит Владимир.

Напомним, Владимир Зеленский рассказала, где провел лето.