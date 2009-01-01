Владимир Зеленский приехал на работу без одежды

По сценарию, Василий Горобородько пообещал приехать на работу голым, если курс доллара не упадет до восьми гривен.

Владимир Зеленский Пресс-служба

23 октября на "1+1" состоится премьера сериала студии Квартал 95От любви до импичмента" о честном президенте Василии Голобородько.

В рамках промо-кампании комедии на телеканале "1+1" вышел видеоролик, в котором исполнитель главной роли Владимир Зеленский едет на велосипеде без одежды.

По сценарию, Василий Горобородько пообещал приехать на работу голым, если курс доллара не упадет до восьми гривен. На следующий день самому частному президенту пришлось выполнять свое обещание.

Напомним, в сериале "Слуга народа. От любви до импичмента" телезрители увидят несколько любовных линий и ближе познакомятся с семьей президента Василия Голобородько — его родителями (Наталья Сумская и Виктор Сарайкин) и сестрой (Екатерина Кистень). Изменения также коснутся команды Президента — у народного избранника появится советник. Кроме того, в сериале будет отражена актуальная тема безвиза.

Сюжет новых 24 серий связан с событиями, показанными в полнометражном фильме "Слуга народа", премьера которого состоялась на "1+1" в День независимости Украины. Так, в новом сезоне телезрители увидят приключения Президента и бывшего Премьер-министра, которые предшествовали событиям полнометражного фильма, а также — продолжение этой истории.

Съемки второго сезона сериала проходили в Киеве и области, в частности, зрители смогут увидеть столичные пейзажи — Киево-Печерскую Лавру, парки "Мамаева Слобода" и "Киевская Русь", а также Межигорье.

Напомним, Владимир Зеленский показал своих родителей.