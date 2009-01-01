Владимир Зеленский рассказал, как за ним обнаженным гнались дети на роликах

В первых сериях второго сезона телезрители увидят эпизод, где актеры студии "Квартал 95" перевоплотились в героев популярной саги "Игры престолов".

Владимир Зеленский Пресс-служба

Исполнитель главной роли в сериале "Слуга народа . От любви до импичмента" Владимир Зеленский рассказал, что ждет зрителей в новых эпизодах, и как проходили съемки промо-ролика сериала, "взорвавшего" Сеть.

В студии "Сніданку з 1+1" Владимир Зеленский рассказал, что во время съемок ему пришлось выполнить рекордное количество трюков.

"Для меня этот сезон можно назвать "Что еще не делали с Зеленским". Мы прыгали с разных высот, в том числе в холодную воду, бросали торты на скорости, на машине гнали по недостроенном мосту, мне пришлось провисеть на дереве вниз головой с заклеенным ртом какое-то время", — рассказал актер.

В первых сериях второго сезона телезрители увидят эпизод, где актеры студии "Квартал 95" перевоплотились в героев популярной саги "Игры престолов". Владимир Зеленский, "примеривший" образ Джона Сноу, признался, что роли в сериале с мировой славой предпочел бы участие в фильме украинского производства: "Игры престолов" — великое творение, которое смотрят миллионы. Но все-таки, хочется делать у нас в стране что-то свое и достойного уровня. Может быть, мы пока не можем позволить себе такие бюджеты, но я считаю, что актеры и технические группы в "Слуге народа", да и вообще в Украине, точно не хуже. "Слугу народа" мы снимали очень тщательно, много внимания уделяли деталям, чтобы на экране все смотрелось качественно и достойно".

Кроме того, Владимир рассказал, как проходили съемки промо-ролика второго сезона сериала, который недавно покорил интернет-пользователей. По сюжету президент Василий Голобородько обещает приехать на работу без одежды, если курс доллара не упадет до 8 гривен. На следующий день самому частному Президенту пришлось выполнять свое обещание.

"Был смешной момент во время этих съемок. Мы снимали рано утром, чтобы было меньше людей, но процесс затягивался. В какой-то момент появились дети на роликах. Увидев меня, они попытались догнать меня, чтобы выяснить, в плавках я или нет. Как только увидели, что на мне плавки телесного цвета, интерес сразу пропал", — вспоминает Владимир Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский показал своих родителей.