Владимир Жириновский представил своего внебрачного сына

Лидер ЛДПР представил 31-летнего Олега Эйдельштейна своим коллегам.

Владимир Жириновский bild.de

На днях в ходе очередного политического собрания Владимир Жириновский открыто заявил, что у него есть внебрачный сын.

Об этом пишет Woman.ru.

Лидер ЛДПР представил 31-летнего Олега Эйдельштейна своим коллегам и призвал их поддержать наследника на выборах в местный парламент от Северо-Осетинского регионального отделения партии.

У Владимира Жириновского двое сыновей. Про старшего Игоря, рожденного в законном браке с Галиной Лебедевой, знают все, кто хоть сколько-нибудь следит за жизнью известного политика, а вот младший, Олег, совсем не на виду. Олег появился на свет 31 год назад после непродолжительного романа лидера ЛДПР с осетинкой Жанной Газдаровой, завязавшегося на Кубе. Внебрачный сын политика носит фамилию своего деда — Эйдельштейн. Сейчас он возглавляет список осетинских депутатов ЛДПР и баллотируется в местный парламент. Владимир Вольфович настоятельно порекомендовал коллегам поддержать Олега. "Вы, наверное, знаете, что он имеет ко мне отношение — мой сын", — лаконично отметил политик в ходе недавнего политического собрания, видео с которого можно найти в интернете.

Напомним, у Андрея Губина нашелся внебрачный сын.