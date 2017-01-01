Вляпалась в историю. Участница группы "НеАнгелы" повредила ногу в Кении

Артистке пообещали, что нога "до свадьбы заживет".

Виктория Смеюха в Кении вляпалась в историю instagram.com/vikanablack

Во время отдыха в Кении одна из участниц украинской группы "НеАнгелы" — певица Виктория Смеюха — повредила ногу.

Исполнительнице на ногу наклеили несколько кусков пластыря, свидетельствует видео, размещенное на странице артистки в Instagram.

"Ну нельзя просто взять и не вляпаться в какую-то историю. Пообещали, что до свадьбы заживет", — прокомментировала инцидент певица.

Виктория Смеюха в Кении вляпалась в историю Скриншот видео с instagram.com/vikanablack

Напомним, 8 января на острове Шри-Ланка муж украинской певицы и телеведущей Оли Поляковой бизнесмен Вадим неудачно покатался на скутере — повредил колено и попал в госпиталь. Узнать больше о случившемся можно здесь.