Вляпалась в историю. Участница группы "НеАнгелы" повредила ногу в Кении

Артистке пообещали, что нога "до свадьбы заживет".
Исполнительнице на ногу наклеили несколько кусков пластыря, свидетельствует видео, размещенное на странице артистки в Instagram.
"Ну нельзя просто взять и не вляпаться в какую-то историю. Пообещали, что до свадьбы заживет", — прокомментировала инцидент певица.
Напомним, 8 января на острове Шри-Ланка муж украинской певицы и телеведущей Оли Поляковой бизнесмен Вадим неудачно покатался на скутере — повредил колено и попал в госпиталь. Узнать больше о случившемся можно здесь.