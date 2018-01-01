Внешность внебрачного сына Шварценеггера и домработницы произвела фурор: фото

В Сети активно начали обсуждать физическую форму звездного наследника.

Железный Арни с внебрачным сыном Джозефом общается близко Фото: Instagram/projoe2

20-летний Джозеф Баэна, внебрачный сын 70-летнего Арнольда Шварценеггера , опубликовал пляжное фото, на котором позирует с голым торсом.

Размещенный в Instagram снимок привлек внимание пользователей, которые принялись обсуждать эффектную внешность молодого человека.

"Здесь становится жарко", "Весь в отца", "Это сын Арни?", "Огонь!" — комментируют пользователи.

Напомним, Джозеф — сын Шварценеггера и его домработницы из Гватемалы Милдред, появившийся на свет, когда актер все еще состоял в браке со своей женой Марией Шрайвер. Арнольд сам рассказал об этом жене после ухода с поста губернатора.

Как ранее сообщалось, Шварценеггер, который в конце марта перенес экстренную операцию на сердце, впервые вышел из дому.

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