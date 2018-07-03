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Внезапно в 41 год умер участник группы The Black Keys

Сегодня, 16:29

О причинах смерти басиста не сообщается.

Ричард Свифт
Свифта не стало на 42-ом году жизни Фото: instagram.com/swiftswift
В США на 42-ом году жизни скончался басист американской рок-группы The Black Keys Ричард Свифт.

О его смерти на своей странице в Instagram сообщил вокалист The Black Keys Дэн Аэрбах.

"Сегодня мир потерял одного из самых талантливых музыкантов, которых я знал. Теперь он со своими мамой и сестрой. Я буду скучать, друг", - написал Аэрбах.

О причинах смерти музыканта не сообщается.

Свифт на гастролях The Black Keys выступал с 2014 года в качестве бас-гитариста и бэк-вокалиста, а в группе The Shins он играл на клавишных с 2011 года.

Ранее в США внезапно умер барабанщик легендарной группы Pantera Винни Пол.

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