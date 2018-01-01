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Внучка Софии Ротару отметила 17-летие, и получила поздравления от Аллы Пугачевой

Сегодня, 18:23
Соня Евдокименко, внучка София Ротару < >
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1 / 4 Соня Евдокименко отметила 17-летие (instagram.com/sofialookbook)

Соня Евдокименко позировала на фото в окружении воздушных шариков.

Внучка украинской певицы Софии Ротару — Соня Евдокименко отметила 17-летие.

Снимки девушка опубликовала на своей странице в Instagram, они собрали несколько тысяч лайков.

На фото родственница исполнительницы позирует в окружении воздушных шариков, среди которых есть цифра 17, а также с праздничной выпечкой.

Девушку в сети поздравила ее звездная бабушка.

"Солнышко мое! С днем рождения", - написала София Ротару и опубликовала фото внучки.

Поздравления внучка знаменитости получила и от  примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой.

Ранее внучка Софии Ротару позировала в нежном наряде.

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Теги:  
София Ротару, внучка, Соня Евдокименко
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