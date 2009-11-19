Во Франции открылся музей Ива Сен-Лорана

Уникальная экспозиция размещена в бывшей рабочей студии Сен-Лорана в Париже.

Ив Сен-Лоран ysl.site.seattleartmuseum.org

28 сентября в Париже состоялось торжественное пред-открытие музея модельера Ива Сен-Лорана.

Об этом пишет Сегодня.

Над созданием выставки работал партнер и любимый мужчина дизайнера Пьер Берже, который скончался 8 сентября этого года.

Уникальная экспозиция размещена в бывшей рабочей студии Сен-Лорана по адресу Авеню Марсо, 5. Посетители смогут увидеть около пяти тысяч элементов одежды и еще большее количество аксессуаров и скетчей покойного кутюрье.

Директор музея Оливье Флавиано прокомментировал: "Дух Ива Сен-Лорана и саму атмосферу этого места можно прочувствовать благодаря находящимся здесь одежде и предметам. Нам повезло, что у нас собраны личные вещи дизайнера".

Он также добавил: "Я полагаю, что это впервые, когда бывший Дом моды открылся для публики. Уникальную экспозицию люди смогут посетить уже с 3-го октября".

Напомним, Даша Малахова открыла кулинарное пространство и презентовала pop-up музей.

фото http://ysl.site.seattleartmuseum.org/