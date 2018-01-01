Во Львове радикалы сорвали концерт Ирины Билык и устроили коридор позора

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1 / 3 Активисты во Львове заблокировали концерт певицы Ирины Билык (Фото: facebook.com/igor.zinkevych)

К Оперному театру прибыла полиция.

Активисты во Львове заблокировали концерт певицы Ирины Билык в Оперном театре, и обустроили коридор позора для артистки.

По словам активистов, они решили заблокировать концерт из-за того, что Билык не признала Россию агрессором.

Сам концерт должен был начаться в 19.00, но у входа стоят активисты и не пускают никого.

Возле Оперного театра собрались уже пару сотен тех, кто пришел на концерт.

Несколько женщин пытались пробраться на концерт, однако их "освистали" с криками "Позор!".

Активисты обещают, что будут стоять до конца, и не дадут провести концерт, пока Билык не признает, что Россия является агрессором.

"Человек, который не способен признать Россию агрессором, выступать во Львове не будет", - кричали ​​активисты.

"Организаторы за два месяца до этого знали о наших условиях, но их позиция пока неизменна и она до сих пор не признала Россию агрессором", - заявили активисты.

На месте также присутствуют правоохранители.

Напомним, что Львовские активисты предупреждали о блокировании выступления украинской певицы Ирины Билык за того, что она в 2015 году посетила оккупированный Крым, а в 2017 была на юбилее российского певца Филиппа Киркорова, который проходил в Кремлевском дворце.