Вокалистка "ВИА Гры" ушла из группы ради любви

Миша Романова написала прощальный пост в соцсети.

Миша Романова (посередине) решила уйти из коллектива instagram.com/misharomanova

Участница популярной украинской группы "ВИА Гра" Миша Романова решила уйти из коллектива.

О таком решении она сообщила на своей странице в Instagram. Она отметила, что причиной ухода стала любовь, и артист в ней уступил место женщине.

"Самое главное призвание женщины - это любовь. И порой она нуждается в твёрдом решении. На некоторое время артист во мне уступил женщине... Поэтому я ухожу из группы, но оставляю в ней частичку своей души", - подписала под фото Романова.

Романова добавила, что она благодарна коллективу и продюсеру Константину Меладзе за поддержку и веру в нее.

"Это были годы, наполненные прекрасной музыкой гениального человека, обожаемого продюсера Константина Меладзе. Спасибо Вам Костя , за этот шанс, за веру и поддержку ,за прекрасные песни ,которые согревают сердца многих слушателей !Эрика и Настя, мы были командой , одним целым ,я буду очень очень сильно скучать по вам !Эта страница из жизни навсегда останется в моей памяти", - отметила певица.

В группе "ВИА Гра" Романова появилась в 2013 году после того, как победила в популярном украинском шоу "Хочу в ВИА Гру".

Публикация от Misha Romanova (@misharomanova) 25 Мар 2018 в 7:14 PDT

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