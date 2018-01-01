"Вокруг не счесть педофилов". Детское фото Курниковой возмутило фанатов

Теннисистка поделилась в микроблоге архивным снимком.
В Instagram экс-спортсменка опубликовала фотографию с папой, на которой тот держим еще маленькую девочку полностью обнаженной.
Фото было сделано на даче. В кадре Анна вместе со своим отцом Сергеем купается в водоеме. Некоторые интернет-пользователи пришли в восторг от того, каким лучезарным ребенком была Курникова.
"Какая же ты милая!", "Очаровательный ребенок", "Детство — лучшая пора", — прокомментировали подписчики публикацию.
Однако были и те, кто раскритиковал обнаженный внешний вид девочки.
"Глупый поступок. Лет 30 назад это выглядело бы "миленько", а сейчас всем известно, что вокруг не счесть педофилов. Я читала статью, что они собирают даже невинные видео, где маленькие девочки и мальчики танцуют или занимаются гимнастикой, или даже груднички без одежды. Педофилы рыскают по сайтам ищут семейные похожие фотографии. Ужас!!! А здесь она уже и не маленькая совсем. Просто отвратительный поступок", - заметили возмущенные комментаторы.
Напомним, в декабре 2017 года у Курниковой и Энрике Иглесиаса родились двойняшки, мальчик Николас и девочка Люси. Спустя месяц после рождения детей пара показала их фотографии в Сети.
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