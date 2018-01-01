"Вокруг не счесть педофилов". Детское фото Курниковой возмутило фанатов

Теннисистка поделилась в микроблоге архивным снимком.

Анна Курникова показала архивное фото instagram.com/annakournikova

Анна Курникова ведет довольно скромный образ жизни, занимается спортом, обожает собак, она часто балует поклонников фотографиями из личного архива. Чаще всего теннисистка публикует снимки своих детей, которым недавно исполнилось полгода, на этот раз она решила побаловать интернет-пользователей своим детским снимком.

В Instagram экс-спортсменка опубликовала фотографию с папой, на которой тот держим еще маленькую девочку полностью обнаженной.

Фото было сделано на даче. В кадре Анна вместе со своим отцом Сергеем купается в водоеме. Некоторые интернет-пользователи пришли в восторг от того, каким лучезарным ребенком была Курникова.

"Какая же ты милая!", "Очаровательный ребенок", "Детство — лучшая пора", — прокомментировали подписчики публикацию.

Однако были и те, кто раскритиковал обнаженный внешний вид девочки.

Анна Куникова с отцом Фото: Instagram/Анна Курникова

"Глупый поступок. Лет 30 назад это выглядело бы "миленько", а сейчас всем известно, что вокруг не счесть педофилов. Я читала статью, что они собирают даже невинные видео, где маленькие девочки и мальчики танцуют или занимаются гимнастикой, или даже груднички без одежды. Педофилы рыскают по сайтам ищут семейные похожие фотографии. Ужас!!! А здесь она уже и не маленькая совсем. Просто отвратительный поступок", - заметили возмущенные комментаторы.

Напомним, в декабре 2017 года у Курниковой и Энрике Иглесиаса родились двойняшки, мальчик Николас и девочка Люси. Спустя месяц после рождения детей пара показала их фотографии в Сети.

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