Волочкова опять выставила свои прелести напоказ

На видео фигура танцовщицы ее поклонникам не понравилась.

Анастасия Волочкова Instagram

Балерина Анастасия Волочкова после трудовых будней вновь отправилась отыдхать в теплые края.

И уже по традиции балерина засыпает своем Instagram фотографиями себя в бикини.

В этот раз Волочкова в салатовом купальнике приняла участие в показе мод. "Тай. Участвую в показе мое подруги Яночки. Она создала для меня вот такой купальник. Мой любимый цвет", — подписала она снимок.

Instagram

Позже на другом акаунте в соцсети появилось также видео с показа, где Волочкова демонстрирует другой комплект крошечного бикини.

Instagram

Instagram

Если фото в салатовом купальнике подписчики балерина одобрили и засыпали ее комплиментами, то на видео фигура танцовщицы ее поклонникам не понравилась.

Допис, поширений PR manager Клуба Эгоистка (egoistka_samka_bogomola) Бер 2, 2017 о 6:01 PST

Напомним, Алина Гросу показала фигуру в купальнике.