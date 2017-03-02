Волочкова опять выставила свои прелести напоказ

На видео фигура танцовщицы ее поклонникам не понравилась.
И уже по традиции балерина засыпает своем Instagram фотографиями себя в бикини.
В этот раз Волочкова в салатовом купальнике приняла участие в показе мод. "Тай. Участвую в показе мое подруги Яночки. Она создала для меня вот такой купальник. Мой любимый цвет", — подписала она снимок.
Позже на другом акаунте в соцсети появилось также видео с показа, где Волочкова демонстрирует другой комплект крошечного бикини.
Если фото в салатовом купальнике подписчики балерина одобрили и засыпали ее комплиментами, то на видео фигура танцовщицы ее поклонникам не понравилась.