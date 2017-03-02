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Волочкова опять выставила свои прелести напоказ

Сегодня, 17:45

На видео фигура танцовщицы ее поклонникам не понравилась.

Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова Instagram
Балерина Анастасия Волочкова после трудовых будней вновь отправилась отыдхать в теплые края.

И уже по традиции балерина засыпает своем Instagram фотографиями себя в бикини.

В этот раз Волочкова в салатовом купальнике приняла участие в показе мод. "Тай. Участвую в показе мое подруги Яночки. Она создала для меня вот такой купальник. Мой любимый цвет", — подписала она снимок.

Анастасия Волочкова
Instagram

Позже на другом акаунте в соцсети появилось также видео с показа, где Волочкова демонстрирует другой комплект крошечного бикини.

Анастасия Волочкова
Instagram

Анастасия Волочкова
Instagram

Если фото в салатовом купальнике подписчики балерина одобрили и засыпали ее  комплиментами, то на видео фигура танцовщицы ее поклонникам не понравилась.

 Напомним, Алина Гросу показала фигуру в купальнике. 

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Волочкова, фигура, купальник
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