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"Волочкова отдыхает": Надежда Мейхер восхитила фанатов гибкостью

Сегодня, 00:17

Певица показала результат занятий в балетном классе.

Надежда Мейхер
Певица похвасталась растяжкой instagram.com/nadyameiher
Украинская певица Надежда Мейхер продемонстрировала поклонникам свою потрясающую гибкость.

На своей странице в Instagram она выложила фото, на котором позирует в вертикальном шпагате в пуантах, демонстрируя растяжку.

"И так всю жизнь... То в продольном, то в поперечном... Страсть как люблю "экстрим", - подписала снимок певица.

Подписчики знаменитости расхвалили Мейхер, отметив, что ее шпагат выглядит круче, чем у Волочковой.

"Волочкова отдыхает", "Круче Волочковой", "Надечка умница... прогрессируете... и не останавливаетесь... труд и еще раз труд... с удовольствием за вами наблюдаю", "Какой труд. Какая вы молодец, обалдеть просто", - восхищались поклонники.

Надежда Мейхер
Надежда Мейхер показала вертикальный шпагат instagram.com/nadyameiher

Ранее Надежда Мейхер энергично потрясла бюстом на камеру.

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Надежда Мейхер, фото, певица, шпагат, растяжка
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