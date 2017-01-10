Волочкова в крохотном бикини сделала коронный шпагат на Мальдивах, опубликованы фото

Балерина устроила пикантную фотосессию в крохотном бикини.

Анастасия Волочкова Instagram

Балерина Анастасия Волочкова вновь решила пощекотать нервы своим недоброжелателям и потешить своих поклонников.

Она опубликовала снимки с отдыха у себя на странице в Instagram.

Волочкова устроила пикантную фотосессию в крохотном бикини, а также позировала на фоне прекрасной природы Мальдыв.

"Морские прогулки я просто обожаю! А здесь на Мальдивах мне их устраивают каждый день. Я так радуюсь вниманию и доброте! А еще, я радуюсь краскам жизни и природы этого райского места!" – подписала фото балерина, на котором делает свой фирменный шпагат на лодке.

"Морская прогулка на мальдивской лодке Дони стала традицией", — отмечает Волочкова. Традицией стал и ее шпагат в крошечном бикини.

"Я плаваю много часов в день. И прелесть в том, что при почти полной заполняемости острова, на пляже-ни души! Все наверно, у бассейна или на виллах, а мне любимую купель заменяет океан. А там за океаном, скорее всего, снега и мороз", — написала она под снимком, на котором позирует в океане топлесс, прикрывая грудь руками.

Примечательно, что за свой откровенный шпагат в крошечных трусах и за снимки в микроскопичном купальнике Волочкову часто критикуют подписчики. Видимо именно из-за этого она и отключила все комментарии под последними снимками с отдыха.

Видео опубликовано Анастасия Волочкова (@volochkova_art)Янв 10 2017 в 2:15 PST

Напомним, фанаты раскритиковали фигуру Вики Крутой в купальнике.