"Волшебно": Катя Осадчая в сверкающем платье заворожила поклонников

Ведущая заинтриговала новостью о новом сезоне ее шоу.
Осадчая показала на своей странице в Instagram закулисье с фотосессии, приуроченной новому сезону шоу "Світське життя".
"Сьемки, готовимся к весеннему светскому сезону", - объяснила под видео ведущая.
Подписчики тут же принялись расхваливать наряд ведущей, ее сверкающий под вспышками фотоаппарата вид ошеломил фанатов.
"Прям вся сияешь", "Звезда, нечего и добавить", "Звездочка яркая! И света не надо", "Волшебно", - писали восторженные фанаты.
Ранее в Сети расхвалили фото Кати Осадчей в пышном платье.