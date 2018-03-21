"Волшебно": Катя Осадчая в сверкающем платье заворожила поклонников

Ведущая заинтриговала новостью о новом сезоне ее шоу.

Осадчая очаровала поклонников сверкающим нарядом instagram.com/kosadcha

Украинская телеведущая Катя Осадчая очаровала поклонников видео, на котором она позирует в сверкающем платье, щедро украшенном паетками.

Осадчая показала на своей странице в Instagram закулисье с фотосессии, приуроченной новому сезону шоу "Світське життя".

"Сьемки, готовимся к весеннему светскому сезону", - объяснила под видео ведущая.

Подписчики тут же принялись расхваливать наряд ведущей, ее сверкающий под вспышками фотоаппарата вид ошеломил фанатов.

"Прям вся сияешь", "Звезда, нечего и добавить", "Звездочка яркая! И света не надо", "Волшебно", - писали восторженные фанаты.

Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha) 21 Мар 2018 в 10:31 PDT

Ранее в Сети расхвалили фото Кати Осадчей в пышном платье.