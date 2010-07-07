Вооруженные трансвеститы ограбили музыкантов группы Pet Shop Boys

Отмечается, что музыканты отказались писать заявление в полицию.

Группа Pet Shop Boys Instagram

В Бразилии, вооруженные ножом трансвеститы напали на участников британской группы Pet Shop Boys Криса Лоу и Нила Тэннанта.

Об этом пишет сайт journalist.today, ссылаясь на Global.

Группа Pet Shop Boys прибыла на фестиваль Rock in Rio, где было запланировано выступление. Участники группы гуляли по туристическому району Лемэ, когда к ним подошли "необычно одетые" грабители, вооруженные ножом и требовали деньги. В конечном итоге, музыканты вернулись в гостиницу, где они остановились, без денег и мобильных телефонов.

Отмечается, что музыканты отказались писать заявление в полицию.

Напомним, в Киеве ограбили автомобиль певца Павла Зиброва.