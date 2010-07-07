Вооруженные трансвеститы ограбили музыкантов группы Pet Shop Boys

Отмечается, что музыканты отказались писать заявление в полицию.
Об этом пишет сайт journalist.today, ссылаясь на Global.
Группа Pet Shop Boys прибыла на фестиваль Rock in Rio, где было запланировано выступление. Участники группы гуляли по туристическому району Лемэ, когда к ним подошли "необычно одетые" грабители, вооруженные ножом и требовали деньги. В конечном итоге, музыканты вернулись в гостиницу, где они остановились, без денег и мобильных телефонов.
Отмечается, что музыканты отказались писать заявление в полицию.