Вор в законе с кирпичом в руках: российская художница нарисовала портрет Кобзона грудью

Позже она добавила короткий видеоролик с подписью.

Ирина Романовская Instagram

Петербургская художница Ирина Романовская нарисовала портрет скандального певца Иосифа Кобзона грудью.

Своим шедевром она поделилась в Instagram, пишет Сегодня.

"Кобзон — новый портрет, образ — Вор в законе с кирпичом в руках — защитник России. Бумага, гуашь, грудь", — подписала она свой рисунок.

Instagram

Позже она добавила короткий видеоролик с подписью: "Кобзон – образ получился вор в законе, мне кажется ему очень идет ... с кирпичом в руках приглашает в гости Welcome to Russia, защитник России. Боюсь только, что народный артист может разозлиться, но ничего плохого в этом образе нет, но и ничего хорошего ... Поэтому предлагаю отнестись с юмором, надеюсь чувство юмора у Иосифа Давыдовича есть".

Видео опубликовано Ирина Романовская (@irina__romanovskaya) Янв 16 2017 в 4:28 PST

Отмечается, что ранее Романовская рисовала грудью президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, американского лидера Барака Обаму, депутата Госдумы Виталия Милонова, футболиста Лионеля Месси, актера Ленардо Ди Каприо, пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, главу Чечни Рамзана Кадырова, лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова и других.

Напомним, Кобзон призывает Россию бойкотировать "Евровидение" в Украине.