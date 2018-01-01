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"Вошел в образ и не вышел": в России задержали актера из популярного сериала про ментов

Сегодня, 17:21

Актер примерно месяц назад ограбил квартиру на севере Москвы. 

Илья Уткин
Кадр из сериала «Мент в законе». Скрин с видео ТСН
В Москве задержали за грабеж актера из сериала "Мент в законе" Илью Уткина. Он находился в федеральном розыске.

Как сообщает Telegram-канал Mash, актер примерно месяц назад ограбил квартиру на севере Москвы. По этому поводу возбудили уголовное дело, а Уткина объявили в федеральный розыск.

"Недавно актера остановили дпсники, пробили его по базе и очень обрадовались. Во-первых, можно было взять автограф, во-вторых — похвалу от начальства", – сообщил канал.

Сериал "Мент в законе" впервые вышел на экраны в июле 2008 года. Кого в нем сыграл Уткин, не уточняется.

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Telegram-канал Mash

Напомним, Сергей Безруков снова станет отцом. Актер радостной новостью поделился с поклонниками.

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Теги:  
Илья Уткин, актер, грабеж
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