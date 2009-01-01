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Восхитительная Бейонсе в обтягивающем изумрудном платье показала стройную фигуру

Сегодня, 13:57
Бейонсе < >
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Поклонники и пресса положительно оценили ее образ и засыпали комплиментами.

Бейонсе
Спустя всего четыре месяца после родов, 36-летняя Бейонсе продолжает демонстрировать стройную фигуру.

На своей странице в Instagram она разместила несколько снимков, на которых она демонстрирует плоский живот и подтянутые ягодицы, пишет Сплетник.

17 октября, исполнительница пришла поддержать своего мужа Джея-Зи, который в этом году являлся хедлайнером мероприятия на концерте TIDAL X BROOKLYN в Нью-Йорке.

Звезда появилась в обтягивающем изумрудном платье в пол с глубоким вырезом от бренда Walter Mendez. Дополнили наряд объемные серьги Lorraine Schwartz, меховая накидка фиолетового оттенка и туфли-лодочки.

Поклонники и пресса положительно оценили ее образ и засыпали комплиментами.

Ранее сообщалось, что Бейонсе и Джей-Зи купили еще один особняк за 26 млн долларов, который расположен в престижном районе Лос-Анджелеса Бель-Эйр.

Теги:  
Бейонсе, Джей-Зи, Нью-Йорк, концерт
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