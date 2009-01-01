Восхитительная Бейонсе в обтягивающем изумрудном платье показала стройную фигуру

Поклонники и пресса положительно оценили ее образ и засыпали комплиментами.

На своей странице в Instagram она разместила несколько снимков, на которых она демонстрирует плоский живот и подтянутые ягодицы, пишет Сплетник.

17 октября, исполнительница пришла поддержать своего мужа Джея-Зи, который в этом году являлся хедлайнером мероприятия на концерте TIDAL X BROOKLYN в Нью-Йорке.

Звезда появилась в обтягивающем изумрудном платье в пол с глубоким вырезом от бренда Walter Mendez. Дополнили наряд объемные серьги Lorraine Schwartz, меховая накидка фиолетового оттенка и туфли-лодочки.

Поклонники и пресса положительно оценили ее образ и засыпали комплиментами.

Ранее сообщалось, что Бейонсе и Джей-Зи купили еще один особняк за 26 млн долларов, который расположен в престижном районе Лос-Анджелеса Бель-Эйр.