"Восхитительная". В Сети расхвалили фото Нади Дорофеевой для глянца

Снимок певицы в соцсети за несколько часов собрал десятки тысяч лайков.

Надя Дорофеева порадовала поклонников новым фото instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева выложила в Сеть фотографию, сделанную для глянцевого женского журнала Cosmopolitan Украина, снимок расхвалили интернет-пользователи.

Фото исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram, за два часа оно собрало почти 69 тысяч лайков.

"Восхитительная", — подчеркнула _vmr2708_. "Красоткааааааа!)", — написала _matveeva_ks_.

"Прекрасно выглядишь!", — считает queen_dorofeeva. "Очень красивая", — похвалила sashakotik2005. "Влюблена в эту фотографию", — поделилась dorofeeva_love.

Надя Дорофеева порадовала поклонников новым фото instagram.com/nadyadorofeeva

Ранее сообщалось, что в Киеве Надя Дорофеева появилась на церемонии вручения украинской ежегодной национальной профессиональной музыкальной премии YUNA-2018 в соблазнительном наряде с глубоким декольте стоимостью более 11 тысяч гривень.