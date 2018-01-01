Вот это декольте: Вера Брежнева засветила грудь, Меладзе не против

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1 / 4 Вера Брежнева сразила всех наповал своим нарядом

Артистка позировала в откровенном наряде на фестивале в Баку.

Известная украинская певица Вера Брежнева поразила своим пикантным образом на закрытии музыкального фестиваля "Жара" в Баку.

На красной дорожке фестиваля Брежнева появилась в длинном черном платье с откровенным и мегаглубоким вырезом на груди, который практически обнажал ее грудь. Фото появились в Instagram-аккаунте мероприятия.

Ведущая фестиваля Яна Кошкина спросила у артистки, как ее муж Константин Меладзе относится к таким пикантным образам.

"О всем, что происходит в моей жизни, в курсе муж. И да, он знает, в каком наряде я сейчас. Но иногда со мной проще согласиться, и у него не остается выбора. Мы все решаем тет-а-тет", - цмтирует Брежневу издание wday.ru.

Ранее Вера Брежнева восхитила поклонников элегантным нарядом в стиле 80-х.

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