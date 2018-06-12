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"Вот это гены": дочь Пугачевой и Галкина эмоционально рассказала о первой встрече с осьминогом

Сегодня, 15:23

Лиза устроила мини-спектакль.

пугачева
Лиза разыграла мини-спектакль Instagram
Известный российский юморист, телеведущий и актер, муж Аллы Пугачевой — Максим Галкин поделился с подписчиками видео, на котором его дочь 4-летняя Лиза рассказывает о том, что впервые увидела осьминога. Девочка устроила целый мини-спектакль, с выражением и рассказывая о пережитых эмоциях.

Ролик артист опубликовал на своей странице в Instagram.

"У детей мегасобытие. Вчера Лиза в море обнаружила настоящего большого осьминога. Море впечатлений во всех смыслах", - подписал видео артист.

Посмотрев видео, подписчики удивились артистичности Лизы, и предрекли ей судьбу актрисы.

"Невероятная артистичная девочка", "Настоящая актриса", "Маленький колокольчик", "Сто процентов будущая актриса", "Вот это гены",- умилялись подписчики.

Меньше чем за сутки ролик посмотрели более 2 миллионов человек.

Ранее Алла Пугачева засняла Максима Галкина без штанов.

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Теги:  
Максим Галкин, дочь, Лиза Галкина, видео, Алла Пугачева
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