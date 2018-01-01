"Вот это ноги!": Слава из "НеАнгелов" покорила фанатов стройной фигурой

Певица покрасовалась в стильном образе.
На своей странице в Instagram артистка выложила снимок, на котором она позирует в черной футболке и джинсовых шортах, потягиваясь вверх.
"Я не помещаюсь в сутки", - подписала фото артистка.
Поклонники обратили внимание на длинные стройные ноги знаменитости, и осыпали ее комплиментами.
"Красивые ножки! Стройняшка", "Вот это ноги!", "Фигурка потрясная, вы большая молодец", - расхвалили подписчики.
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