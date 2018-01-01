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Вот это ноги: Зианджа похвасталась формами в мини-платье

Сегодня, 04:20

Певица показала стильный образ.

Зианджа
Певица поделилась новым фото instagram.com/ziasphere
Украинская певица-трансгендер Зианджа (экс-Борис Апрель) поразила поклонником новым образом.

На фото, которым певица поделилась на своей странице в Instagram, она позирует на фоне многоэтажки в белом мини-платье, которое выгодно подчеркивает ее соблазнительную фигуру, и в белых лодочках.

Публикацию Зианджа сопроводила хештегом #coffeedate.

Зианджа
Зианджа позировала в белом наряде instagram.com/ziasphere

Напомним, в 2014-м Борис Апрель сменил пол и стал Эйприл, но потом передумал и назвал себя Аней. Тогда Борис объяснил, что он транссексуал, и сделал в Лос-Анджелесе операцию по смене пола. 

Ранее Зианджа сменила имидж, и поразила фанатов глубоким декольте.

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Теги:  
Зианджа, фото, певица
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