"Вот это орех!". Экс-участница "ВИА-гры" показала спортивную фигуру, опубликовано фото

Поклонники не пожалели приятных слов для Татьяны Котовой.

Татьяна Котова показала спортивную фигуру Instagram

Бывшая участница группы "ВИА Гра" Татьяна Котова показала спортивную фигуру, выложив фото в лосинах с полупрозрачными вставками на ногах.

Певица поделилась фото в Instagram и подписала ее так: "Вчера снимали аэробную тренировку для Первого Канала. Я поделилась своими любимыми и эффективными, а главное простыми упражнениями в формате утренней зарядки — было весело! Если вы наблюдаете за мной в #stories, то видели уже некоторые из них)))".

Instagram

Отметим, что поклонники не пожалели приятных слов для певицы: "Шикарна!!!", "Попка — огонь!!!!", "Мисс мира и идеал женской красоты!", "Ты супер, Танюш!!! Не могу отвести глаза))", "Вот это орех!".

Напомним, ранее Татьяна Котова показала аппетитные формы в купальнике.