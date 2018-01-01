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"Вот это попа": Настя Каменских похвасталась стройной фигурой в обтягивающих лосинах

Сегодня, 16:07

Певица оригинальным способом объявила о скидках своего бренда спортивной одежды.

Настя Каменских
Певица обьявила о скидках на вещи своего бренда instagram.com/kamenskux
Украинская поп-исполнительница  Настя Каменских, ныне выступающая под псевдонимом NK, поделилась с фанатами снимками в спортивной форме.

На своей странице в  Instagram артистка поделилась фото, на которых она позирует в спортивных лосинах и топе собственного бренда. Артистка позировала полубоком, акцентируя внимание на своих аппетитных ягодицах.

Подписчики по-разному отреагировали на фото.

"Красиво похудела", "Вай! Какие формы!", "Вау просто секси", "Хороша спортсменка", "Вот это попа", "Попа идеал", - делали комплименты подписчики.

Настя Каменских
Певица похвасталась стройной фигурой instagram.com/kamenskux

Ранее Настя Каменских поразила фанатов жгучим образом.

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Настя Каменских, певица, фото
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