"Вот это порно": топ-модель Victoria's Secret взбудоражила сеть пикантным видео

Даутцен Крус было весело на съемках, призналась она у себя в Instagram.
Ролик уже появился на YouTube. И в комментариях многие отмечают, что вышел он "порнографичным". Кое-кто из пользователей даже не прочь "привязать ее к кровати" и наказать за такое поведение.
Сама Даутцен Крус у себя в Instagram так прокомментировала этот видеоролик: "Следите за следующей кампанией Hunkemoller. Мне было очень весело на съемках".
Ранее студент взорвал Сеть фотошопом своих снимков с сексапильной Ратаковски. Автор работ заявил, что известная модель понравилась ему после фильма "128 ударов сердца".
Напомним, в прошлом году всемирно известные модели Даутцен Крус и Лара Стоун снялись в пикантной фотосессии для голландского Vogue в честь 5-летия журнала.
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