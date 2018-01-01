"Вот это порно": топ-модель Victoria's Secret взбудоражила сеть пикантным видео

Даутцен Крус было весело на съемках, призналась она у себя в Instagram.

Даутцен Крус показала, как сексуально танцует в нижнем белье. Скрин с YouTube

Топ-модель и "ангел" Victoria's Secret Даутцен Крус в новой рекламе коллекции нижнего белья Hunkemöller продемонстрировала свои танцевальные таланты.

Ролик уже появился на YouTube. И в комментариях многие отмечают, что вышел он "порнографичным". Кое-кто из пользователей даже не прочь "привязать ее к кровати" и наказать за такое поведение.

Сама Даутцен Крус у себя в Instagram так прокомментировала этот видеоролик: "Следите за следующей кампанией Hunkemoller. Мне было очень весело на съемках".

Ранее студент взорвал Сеть фотошопом своих снимков с сексапильной Ратаковски. Автор работ заявил, что известная модель понравилась ему после фильма "128 ударов сердца".

Напомним, в прошлом году всемирно известные модели Даутцен Крус и Лара Стоун снялись в пикантной фотосессии для голландского Vogue в честь 5-летия журнала.

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