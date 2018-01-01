"Вот это ракурс": Анна Седокова взволновала подписчиков пикантным фото своей пышной груди

Певица похвасталась формами во время отдыха.

Певица похвасталась формами во время отдыха instagram.com/annasedokova

Украинская поп-певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова поделилась с фанатами пикантным фото с отдыха в Италии.

На своей странице в Instagram она выложила два фото, на которых она запечатлена в слитном черном купальнике со стразами – такой наряд подчеркивает аппетитную фигуру артистки.

На одном снимке певица сделала акцент на декольте – поклонники расхвалили пышную грудь Седоковой.

"Ох, какая фигура! И это после трех беременностей! Браво", "Вот это ракурс", "Хорошее у тебя тело", "Какой вид", "С таким красивым телом зачем ходить в дурацких купальниках", - писали юзеры.

Седокова показала пышную грудь instagram.com/annasedokova

Певица похвасталась фигурой instagram.com/annasedokova

Ранее Анна Седокова восхитила фанатов стройной фигурой.

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