"Вот это сисечки": Алина Гросу на пикантном фото похвасталась пышной грудью

Певица выложила провокационные фото в бассейне.

Украинская певица Алина Гросу, которая ранее уже посветила грудью на сьемках очередного клипа, поделилась с подписчиками фото своей фигуры.

На своей странице в Instagram певица выложила серию фото, на которых позирует в черном купальнике в бассейне, акцентируя внимание на свою грудь. Артистка отдыхает в Карпатах, и пишет новую композицию.

"Я вас не дразню. Мне просто хорошо", - подписала фото певица.

Подписчики обратили внимание на пышную грудь артистки, расхвалив ее формы и стройную фигуру.

"Сексуально выглядишь", "Еще как дразнишь", "Вот это шарики", "Грудь бомба!", "Вот это сисечки", - восхищались подписчики.

Ранее Алина Гросу "посветила" ягодицами в пикантном боди.

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