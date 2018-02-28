"Вот это ВиаГра могла бы быть!": Потап заинтриговал фанатов интересной идеей

Артист выложил снимок своих звездных коллег.

Потап выложил совместное фото своих коллег Фото: dpchas.com.ua

Известный украинский певец и продюсер Потап заинтриговал сеть интересным предложением.

На совей странице в Instagram он выложил фсовместное фото известных певиц – Нади Дорофеевой, Насти Каменских и Мишель Андраде.

"Вот это ВиаГра могла бы быть!" – подписал снимок Алексей.



Пользователи соцсети бурно отреагировали на такое предложение.

"Этой ВиаГре нужен совместный хит", "И тут Потап призадумался", - сразу предложили подписчики.

Другие же отметили, что артистки прекрасно смотрятся втроем, и утерли нос нынешней "ВиаГре".

"Ага, была бы самая красивая ВиаГра Вселенной", "Блин, а классная идея, трио из них вышло бы отличное!)", "Хорошие девчули", - писали юзеры.

Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap) Фев 28, 2018 в 2:15 PST

Ранее Потап резко обратился к украинским депутатам.