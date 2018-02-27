"Вот под кого косит Зианджа": Тина Кароль выставила новое фото в соблазнительном латексном наряде

Артистка поделилась фото со сьемок "Голоса страны".
Поклонники в комментариях на фан-странице Кароль в Instagram отметили, что такую же прическу себе делает участница "Голоса" в команде Потапа Зианджа.
"Увидела прическу, поняла под кого косит Зианджа", - отметил юзер.
Другие же поклонники остались в восторге от образа артистки, и не скупились в комплиментах.
"Очаровательная Тиночка", "Шикарный наряд", "Прекрасный стиль", "Такая нежная и утонченная", - восхищались кумиром фанаты.
Ранее Тина Кароль заинтриговала поклонников красивыми снимками.