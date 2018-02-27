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"Вот под кого косит Зианджа": Тина Кароль выставила новое фото в соблазнительном латексном наряде

1 марта, 00:15

Артистка поделилась фото со сьемок "Голоса страны".

Кароль
Артистка облачилась в наряд за 10 тысяч гривен tinakarol_fantina/instagram
Украинская певица Тина Кароль снова порадовала поклонников латексным нарядом: розовой блузкой и черной юбкой от любимого дизайнера Atsuko Kudzo. К слову, образ артистке обошелся приблизительно в 10 тысяч гривен.

Поклонники в комментариях на фан-странице Кароль в Instagram отметили, что такую же прическу себе делает участница "Голоса" в команде Потапа Зианджа.

"Увидела прическу, поняла под кого косит Зианджа", - отметил юзер.

Другие же поклонники остались в восторге от образа артистки, и не скупились в комплиментах.

"Очаровательная Тиночка", "Шикарный наряд", "Прекрасный стиль", "Такая нежная и утонченная", - восхищались кумиром фанаты. 

Ранее Тина Кароль заинтриговала поклонников красивыми снимками.
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Тина Кароль, латекс, Зианджа
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