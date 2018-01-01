"Вова, как основа": Сергей Шнуров потроллил Путина стихом о его инаугурации

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Шнуров потролил Путина стихом "24СМИ"

Он официально стал президентом Российской Федерации еще на шесть лет.

Шутливый стих под названием "Вова, как основа" Шнуров опубликовал на своей странице в соцсети Instagram.

Вы не видели где Вова?

Вышел? Нет, как раз пришел!

Вова к нам вернулся снова,

Чтобы было хорошо!

Без него никак не можно!

Это факты, а не лесть!

Вкус теряется пирожных,

Если без него их съесть.

Всех изданий заголовки,

Затрубят на зависть Басте, -

"Если где-то нету Вовки,

Там случается несчастье!"

Посмотрел на нас всех строго.

Вспыхнул свет паникадил.

Он вернулся! Слава Богу!

А точней - не уходил.

Артист проиллюстрировал стих своей фотографией instagram.com/shnurovs

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