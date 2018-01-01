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"Вова, как основа": Сергей Шнуров потроллил Путина стихом о его инаугурации

Сегодня, 16:39

Президент Российской Федерации в четвертый раз вступил в должность.

Шнуров
Шнуров потролил Путина стихом "24СМИ"
Известный российский музыкант и композитор, фронтмен коллектива "Ленинград" Сергей Шнуров написал стих об инаугурации Владимира Путина, который 7 мая принял присягу в Большом Кремлевском дворце и в четвертый раз вступил в должность главы государстваОн официально стал президентом Российской Федерации еще на шесть лет.

Шутливый стих под названием "Вова, как основа" Шнуров опубликовал на своей странице в соцсети Instagram.

Вы не видели где Вова? 
Вышел? Нет, как раз пришел! 
Вова к нам вернулся снова, 
Чтобы было хорошо! 
Без него никак не можно! 
Это факты, а не лесть! 
Вкус теряется пирожных, 
Если без него их съесть. 
Всех изданий заголовки, 
Затрубят на зависть Басте, -
"Если где-то нету Вовки,
Там случается несчастье!"
Посмотрел на нас всех строго.
Вспыхнул свет паникадил.
Он вернулся! Слава Богу!
А точней - не уходил.

Сергей Шнуров
Артист проиллюстрировал стих своей фотографией instagram.com/shnurovs

Ранее "Ленинград" выпустил альбом впервые за 4 года.

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Теги:  
Сергей Шнуров, стих, Владимир Путин, президент, инаугурация
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