"Вова, как основа": Сергей Шнуров потроллил Путина стихом о его инаугурации

Президент Российской Федерации в четвертый раз вступил в должность.
Шутливый стих под названием "Вова, как основа" Шнуров опубликовал на своей странице в соцсети Instagram.
Вы не видели где Вова?
Вышел? Нет, как раз пришел!
Вова к нам вернулся снова,
Чтобы было хорошо!
Без него никак не можно!
Это факты, а не лесть!
Вкус теряется пирожных,
Если без него их съесть.
Всех изданий заголовки,
Затрубят на зависть Басте, -
"Если где-то нету Вовки,
Там случается несчастье!"
Посмотрел на нас всех строго.
Вспыхнул свет паникадил.
Он вернулся! Слава Богу!
А точней - не уходил.
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