Сегодня, 10:03 RSS

Возлюбленная Леонардо ДиКаприо позировала обнаженной, опубликовано видео

Сегодня, 09:25

24-летняя манекенщица соблазнительно позировала перед камерой в бикини, демонстрируя женственную фигуру.

Нина Агдал,
Нина Агдал Instagram
Возлюбленная Леонардо ДиКаприо, топ-модель из Дании Нина Агдал, снялась практически обнаженной на берегу океана.

Об этом пишет Styler.

24-летняя манекенщица соблазнительно позировала перед камерой в бикини, демонстрируя женственную фигуру.

Девушка также позировала для видео, которое появилось в сети, в конце ролика Нина полностью оголила грудь и коварно улыбнулась.

Нина Агдал,
Instagram

Нина Агдал,
Instagram

Слухи о романе актера и Нины Агдал появились в июне прошлого года, когда пару стали замечать в нью-йоркских ресторанах и ночных клубах. Позже в сеть просочились фотографии из отпуска в Малибу, который влюбленные провели вместе.

Нина Агдал,
Instagram

Нина Агдал,
Instagram

Напомним, девушки из "НеАнгелов" обнажились для мужского календаря.

Теги:  
Возлюбленная, Леонардо ДиКаприо, Нина Агдал, обнаженная, фото, модель
ПО МАТЕРИАЛАМ: