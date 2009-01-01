Возлюбленная Леонардо ДиКаприо позировала обнаженной, опубликовано видео

24-летняя манекенщица соблазнительно позировала перед камерой в бикини, демонстрируя женственную фигуру.
Об этом пишет Styler.
24-летняя манекенщица соблазнительно позировала перед камерой в бикини, демонстрируя женственную фигуру.
Девушка также позировала для видео, которое появилось в сети, в конце ролика Нина полностью оголила грудь и коварно улыбнулась.
Слухи о романе актера и Нины Агдал появились в июне прошлого года, когда пару стали замечать в нью-йоркских ресторанах и ночных клубах. Позже в сеть просочились фотографии из отпуска в Малибу, который влюбленные провели вместе.
Напомним, девушки из "НеАнгелов" обнажились для мужского календаря.